Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızın binalar altında kaldığı dönemi..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın g

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlarımızın binalar altında kaldığı dönemi..."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Elbistan'da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde kentsel dönüşüm vardı. Erdoğan, kentsel dönüşüme karşı söylemlere tepki göstererek, "Artık her kim zehirli diliyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlenmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kentsel dönüşümün tüm toplumu ilgilendiren bir mesele olduğunu belirterek, "Bu ülkenin yeni acılara tahammülü yok. İdeolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kentsel dönüşümü gerçekleştirmek noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Şehirlerimizde kentsel dönüşümü hızlandırarak, binaların yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# cumhurbaşkanı erdoğan # kentsel dönüşüm
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