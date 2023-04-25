Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde Alevi başlıklı bir video yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi yaptı. Davutoğlu, "Zulümle yöneten bir Müslümandansa, adaletle yöneten bir kafir tercih edilir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber Türk'te katıldığı "Kübra Par'la Açık ve Net" programında ilginç ifadeler kullandı. Davutoğlu, AK Parti Hükümeti'nin zulümle yönettiğini öne sürdü. Davutoğlu bu sözlerinin ardından "Zulümle yöneten bir müslümandansa adaletle yöneten bir kafir tercih edilir." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun "kafir" göndermesi, geçtiğimiz günlerde "Alevi" başlıklı bir video yayınlayan Kılıçdaroğlu'nu akıllara getirdi. Davutoğlu doğrudan Kılıçdaroğlu'na "kafir" demese de sosyal medyada bir çok isim, Davutoğlu'nun "kafir" diye tabir ettiği ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi - Resim : 1

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi - Resim : 2

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi - Resim : 3

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na "kafir" göndermesi - Resim : 4

# Ahmet Davutoğlu # Gelecek Partisi # altılı masa # kemal kılıçdaroğlu
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