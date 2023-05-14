Demirtaş da koroya katıldı: İmamoğlu ve Yavaş'tan gibi Anadolu Ajansı'nı hedef aldı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ortak bir açıklama yaparak Anadolu Ajansı'nı hedef almıştı. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ta koroya katıldı, Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.
Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi Anadolu Ajansı'nı hedef aldı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı verilerine kesinlikle inanmayın, 2019 seçimlerini hatırlayın. Hatırlayanlar, hatırlamayanlara anlatsın lütfen. pic.twitter.com/qr8c2q0RPa— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 14, 2023