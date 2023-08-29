DEVA Partisi ödünç vekil pazarlığında! CHP ve İyi Parti'ye teklif yapıldı

CHP kontenjanından 15 milletvekili alarak, Meclis'e giren DEVA Partisi'nde grup kurma çalışmaları sürüyor.

Grup kurmak için 20 milletvekiline ulaşmayı planlayan Deva Partisi’nin CHP ve İyi Parti’ye teklif götürdüğü öğrenildi.

Deva partisi ilk teklifi Demokrat Parti'ye götürdü. Kulislere yansıyan bilgilere göre, yine CHP listelerinden meclise 3 milletvekili sokan Demokrat Parti teklif kabul etti.

Babacan'ın kalan iki milletvekili için adresinin yine CHP olacağı konuşulurken, CHP'den ödünç vekil istediği belirtiliyor. Babacan'ın Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'ye verilen 'ödünç' vekilleri örnek verdiği ve yerel seçimler için de pazarlık yaptığı da gelen bilgiler arasında.

CHP’den taban tepkisi nedeniyle olumsuz yanıt alabileceğini düşünen Ali Babacan’ın DEVA Partisi'nin 'ödünç vekil' teklifini İyi Parti'ye de teklif götürdüğü de kulislerde konuşulmaya başlandı.

CHP ve İYİ Parti dışındaki diğer partilerden ilk grubu kuran CHP'den 10'ar milletvekili alan Saadet ve Gelecek Partisi olmuştu.