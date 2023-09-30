DEVA Partisi'nden seçim kararı

CHP listelerinden seçimlere girerek 15 Milletvekili kazanan DEVA Partisi, yerel seçimlere ilişkin tavrını açıkladı. Ankara'da düzenlenen tüzük kurultayında konuşan Ali Babacan, Deva Partisi'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini duyurdu.

DEVA Partisi 81 İlde Seçime Giriyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yaptığı açıklamada "DEVA Partisi, önümüzdeki yerel seçimlerde, tüm ülke sathında kendi ismiyle, kendi amblemiyle, kendi adaylarıyla seçime girme kararı almıştır. Partimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.