Yeni Yasama Yılı Başlıyor! Meclis Yoğun Gündemle Çalışmaya Başlayacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 2. Yasama Yılı 1 Ekim'de başlayacak. 15 Temmuz’da tatile giren Meclis’in gündemi yoğun. Yeni yasama yılının ilk günü TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Genel Kurul birleşimini açacak ardından sunuş konuşmasını yapacak. Kurtulmuş'un sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Genel Kurula hitap edecek.

Meclis'in Gündeminde İsveç'in NATO Üyeliği Olacak

Akşam ise Meclis resepsiyonu düzenlenecek. Meclis açılış programından sonra çalışmalarına başlayacak. Meclis'in en önemli gündemi İsveç'in NATO üyeliği olacak. İsveç'İn Türkiye'yi hedef alan tavırlarına ve terör örgütüne desteği konusunda tutumlarında değişiklik yapmaması Ankara'nın tepkisine neden olmuştu. Meclis'in İsveç'in NATO üyeliği konusundaki tavrı merak ediliyor.

Meclis Genel Kurulu Salı Günü Tekrar Toplanacak

Diğer yandan Meclis Genel Kurulu salı günü tekrar toplanacak. Meclis’in gündemine gelecek ilk konu süresi biten tezkereler olacak. Suriye-Irak Tezkeresi, Lübnan Tezkeresi ile Orta Afrika Cumhuriyeti’ne yönelik tezkereler gündeme alınacak. Tezkerelerin ardından Meclis’in en önemli gündemi deprem olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen deprem ve kentsel dönüşüme yönelik çalışmalar tamamlandı.

Deprem ve Turizme Yönelik Düzenlemeler Meclis'e Gelecek

Son olarak geçen haftalarda yapılan çalıştaydan da çıkan sonuçlarla kanun değişikliği teklifi hazırlandı. Teklif haftaya Meclis’e sunulacak. Deprem düzenlemesinin ardından turizme yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis’e gelecek. Teklif turizm sektöründeki yatırımları teşvik etmek, korumak gibi amaçlara yönelik hazırlanacak.

Ekonomiye Yönelik Torba Kanun Görüşülecek

Ekonomiye yönelik düzenlemeler içeren torba kanun teklifi de Meclis gündemine gelecek. Teklifte Orta Vadeli Program için ihtiyaç duyulan bazı düzenlemeler yer alacak. Teklifin kasım ayı başına Meclis’e gelmesi bekleniyor. Öte yandan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu bu ay Meclis’e sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanacak. Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların bütçelerinin de yer alacağı görüşmelerde yeni Bakanlar Kurulu üyeleri ilk kez yeni dönem milletvekilleriyle bir araya gelecek.

Siyasi Partiler Yerel Seçime Yönelik Görüşme Yapacak

Genel Kurul ve komisyon çalışmalarının yanında Meclis’te siyasi partiler yerel seçim ve ittifaklar üzerine de görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dağılan Millet İttifakı’ndaki partilerin yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceği görülecek. Ayrıca Cumhur İttifakı üyesi AK Parti ve MHP arasındaki AB, ABD ve HDP konusundaki fikir ayrılıklarının Meclis çalışmalarına nasıl yansıyacağı merak konusu. Ak Parti Meclis Grubunun ilk çalışması Meclis içtüzüğü ve Anayasa’ya yönelik olacak. Anayasa ve Meclis iç tüzüğü değişikliği için Ak Parti, tüm siyasi partilerin kapısını çalacak.