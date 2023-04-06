Devlet Bahçeli memleketinden milletvekili adayı oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekili adaylık listesinin MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu açıklamış ve listenin 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceklerini belirtmişti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu.