Devlet Bahçeli memleketinden milletvekili adayı oldu
Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimleri için hazırladığı milletvekili aday listesi açıklandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile milletvekili adaylık listesinin MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sunulduğunu açıklamış ve listenin 7 Nisan Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceklerini belirtmişti.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Aday Listesine göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu.
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