Devlet Bahçeli'den İyi Parti'ye yerel seçim çağrısı

CNN Türk ekranlarında MHP'den İyi Parti'ye bir çağrı geldi. Devlet Bahçeli'nin çağrısını MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir mesaj olarak Hande Fırat'a iletti. Hande Fırat o çağrıyı ekranlardan okudu.

Devlet Bahçeli'nin çağrısını ileten Özdemir, mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp daha sonra İYİ Parti bünyesine geçem isimlere bir çağırda bulunmuştu. Yine sayın Genel başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar: Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.