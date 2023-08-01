Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: "11 belediye mutlaka el değiştirmeli"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim mesajını paylaştı.

11 ile dikkat çekerek, bu belediyelerin mutlaka el değiştirmesi ve cumhurun yönetimine geçmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeli, "CHP ve HDP başta olmak üzere muhalefet partilerinin yönetimi altında inim inim inleyen belediyelerin milli iradenin müdahalesiyle kurtarılması önümüzdeki en sıcak gündem konusu haline gelmiştir. HDP’nin terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık maksadıyla zehirleyip seferber ettiği belediyeler mutlaka el değiştirmeli ve cumhurun yönetimine geçmelidir." dedi.

BAHÇELİ'DEN 'AKBELEN' AÇIKLAMASI

Muğla Akbelen’de başta CHP Genel Başkanı olmak üzere kışkırtma yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekti.

Bahçeli, “CHP Genel Başkanı’nın etrafı çevrelenmiş, aleyhine olacak şekilde çember gittikçe daralmışken Akbelen’de boy göstermesi başka bir sorumsuzluk ve şuursuzluk örneğidir.” dedi.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin mesajlar da verdi. Seçimlere ilişkin hazırlık sürecini 24 Temmuz günü başlattıklarını hatırlatan Bahçeli, bu hazırlıkların bugün itibariyla tüm ülkeye etaplar halinde yayılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.