Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da ittifak planı!

Yerel seçimlere aylar kaldı, siyasi partiler ittifak krizine girdi. En son "İstanbul'a mühürlendim" çıkışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti ve HDP'den yerel seçim desteği almaya çalıştığı öne sürüldü. HDP'nin destek için şartının ise mutabakat imzalamak olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da ittifak planı!

İç kargaşa, liderlik kriziyle gündemden düşmeyen CHP’nin, İstanbul seçimleri için attığı yeni adımlar kulislerde konuşulmaya başlandı.

CHP'de değişim çağrılarının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yerel seçimler için ittifak masası kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, İyi Parti ve HDP'nin CHP'yi İstanbul'da desteklemek için bazı ilçeler istediğin iddia etti.

SON DAKİKA! CHP'de değişim çağrılarıyla genel başkanlığa aday olan İmamoğlu’ndan geri vites: ''Ben İstanbul'a mühürlüyüm''SON DAKİKA! CHP'de değişim çağrılarıyla genel başkanlığa aday olan İmamoğlu’ndan geri vites: ''Ben İstanbul'a mühürlüyüm''Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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