Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'da ittifak planı!

İç kargaşa, liderlik kriziyle gündemden düşmeyen CHP’nin, İstanbul seçimleri için attığı yeni adımlar kulislerde konuşulmaya başlandı.

CHP'de değişim çağrılarının başını çeken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u yerel seçimler için ittifak masası kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

Gazeteci Abdülkadir Selvi, İyi Parti ve HDP'nin CHP'yi İstanbul'da desteklemek için bazı ilçeler istediğin iddia etti.