SON DAKİKA! CHP'de değişim çağrılarıyla genel başkanlığa aday olan İmamoğlu’ndan geri vites: ''Ben İstanbul'a mühürlüyüm''

CHP'de son zamanlarda süren liderlik yarışına girip girmeyeceğine yönelik belirsizliğini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya dair bazı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, CHP'deki değişimin de şart olduğu vurgusunu yaptı.

Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de sürecin önemli isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

"İSTANBUL İLE MÜHÜRLÜYÜM"

Benim anladığım şekliyle 'İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi kazanmak'tır. İstanbul ve Türkiye'nin kaderi mühürlüdür. Ben de kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum."

Partiler arası "İstanbul İttifakı"nın kurulması için elimden geleni yapacağım. Tartışmaları bırakıp beraber hareket etmeliyiz. Mayıs 2023 seçimlerinde yaşadıklarımızı beni çok üzdü. Bunu birçok vesile ile dile getirdim. 28 Mayıs'tan sonraki tavır seçmenleri anlamaktan uzak. Değişim misyonumun parçasıdır. Artık CHP seçim kaybedemez, kaybetmemeli.

İstanbul'u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum."