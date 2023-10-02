Emekli Maaşı Açlık Sınırının Altında! Vatan Partisi İmza Kampanyası Başlattı

Milyonlarca emeklinin maaşı açlık sınırı altında kaldı. Vatan Partisi öncülüğünde bir imza kampanyası başlatıldı. Toplanan binlerce imza Meclis'e gönderildi. Vatan Partisi önderliğinde kurulacak Üreticilerin Millî Hükümeti ile maaşların insanca yaşam için gerekli düzeye yükseltileceği vurgulandı.

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İğneden ipliğe her şeye zam üstüne zam gelirken maaşlar daha cebe girmeden erirken emeklinin maaşı açlık sınırı altında bırakıldı. Vatan Partisi öncülüğünde İstanbul'da bir imza kampanyası başlatıldı.

Vatan Partisi'nden Emekli Maaşlarıyla İlgili Basın Açıklaması

Emekliler artık temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanıyor. Basın açıklaması yapan emekliler hükümetin izlediği ekonomi programını eleştirdi. Kadıköy postanesi önünde yapılan açıklama sonrası toplanan binlerce imza Meclis'e gönderildi. Vatan Partisi önderliğinde kurulacak Üreticilerin Millî Hükümeti ile maaşların insanca yaşam için gerekli düzeye yükseltileceği vurgulandı. 

Doğu Perinçek Rozet Taktı! Van'ın Esnaf Liderleri Vatan Partisi'ne KatıldıDoğu Perinçek Rozet Taktı! Van'ın Esnaf Liderleri Vatan Partisi'ne KatıldıSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# vatan partisi # emekli maaşı
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