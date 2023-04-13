Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini unuttu: "Seçimlerde Türkiye Batı'ya mesaj verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin 14 Mayıs'ta AK Parti'yi seçerek Batı'ya mesaj vereceğini söyledi. Erdoğan'ın sözleri geçtiğimiz günlerde açıklanan AK Parti seçim beyannamesini akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerinin aksine seçim beyannamesinde NATO ve Avrupa Birliği ile ilgili maddelerde Batıcı ifadeler dikkat çekti.

"BATI'NIN TÜRKİYE İLE İLGİLİ HESAPLARI VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batı'nın Türkiye ile ilgili hesaplarının olduğunu" belirterek şu ifadeleri kullandı:

- Şu anda (Emmanuel) Macron'un durumunu görüyorsunuz. Macron'un Çin seyahatinin acaba perde arkası nedir? Amerika ile ilişkilerdeki durum nedir? Macron niçin Çin'e gitti? Çok mu muhabbeti vardı? Bu soru işaretlerinin cevabını, o dosyanın ara yapraklarında neler olduğunu inceleyip görmek lazım. (Marine) Le Pen, şu anda Macron'un önüne geçmiş. Nasıl oldu bu? Demek ki grafiklerde bir değişim var.

"TÜRKİYE BU SEÇİMLE BİRLİKTE BATI'YA MESAJ VERECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde Türkiye'nin Batı'ya mesaj vereceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

- Bu mesajı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu ülke artık terörle mücadele ederken de ekonomi politikalarını belirlerken de 'Batı ne der' diye bakmıyor. Bizim böyle bir derdimiz var mı? Yok. Biz şimdi işimize bakıyoruz. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e çıktıysa bu, bir başarının adımıdır. Batı dikkat ederseniz, Erdoğan'a karşı olduğunu söylüyor. Erdoğan'a karşı aldıkları bu cephe milletimize karşı aldıkları bir cephedir. Benim milletim bu oyunu 14 Mayıs'ta bozacaktır. 14 Mayıs adete bir kırılma noktası olacaktır. Bu kırılma noktasıyla da Türkiye'yi yeniden kendi çizgilerine kim çekecekse onlar, onlara mavi boncuk dağıtıyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE VE EKONOMİDE BATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu ülke artık terörle mücadele ederken de ekonomi politikalarını belirlerken de 'Batı ne der' diye bakmıyor" ifadelerine karşın AK Parti seçim beyannamesinde bu sözlerin aksine ifadelerin yer aldığı dikkat çekti. AK Parti seçim beyannamesinde özelleştirme politikalarına sahip çıkılırken, NATO ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Avrupa Birliği'ne üyelik hedefi de yer aldı.

AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

- Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin güçlü ve etkili bir parçası olmaya ve NATO üyeliği çerçevesindeki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.

- NATO ittifakı bünyesindeki konumumuzu tahkim ederek, güvenliğin bölünmezliği ilkesinden hareketle ittifaka katkılarımızı sürdüreceğiz.

AK Parti'nin NATO'ya bağlılığının altının çizildiği beyannamede ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

- Kaotik dünyanın risk ve tehditlerini karşılamak için NATO ittifakı içinde ve AB nezdinde konumumuzu gerçekçi bir zeminde güçlendirmeyi sürdürürken kendi askeri ve diplomatik kapasitemizi pekiştirecek yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. Etkin dış politika ve caydırıcı güvenlik kapasitemizle Türkiye Yüzyılı’nda kendi eksenimizi inşa etmeye devam edeceğiz.

BATI MEDYASINDA "ERDOĞAN USLU DURMA YOLUNU SEÇTİ" MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Batı'ya mesaj" açıklaması yaparken Batı basınında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "uslandığı" ifadeleri kullanıldı. Atlantik siteminin etkili yayın organlarından The Economist dergisi Erdoğan için "uslu durma yolunu seçti" diye yazdı.