Economist dergisi'nden Erdoğan makalesi: "Uslu durma yolunu seçti"

Atlantik medyasının etkili yayınlarından The Economist dergisi Erdoğan için "uslu durma yolunu seçti" diye yazdı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in gündeme getirdiği 26 Mart tarihli makalede, Erdoğan iktidarının seçimi kazanmak için ABD yaptırımlarına sıcak baktığı ima edildi.

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Atlantik medyası Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimine kitlendi. İngiliz The Economist dergisi bunlardan biri.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in dikkat çektiği makale gündemde. Erdoğan iktidarını deyim yerindeyse "diz çökmek" ile itham eden makalenin dayanaklarından biri Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı atılan geri adım...

"ERDOĞAN USLU DURMAYI SEÇTİ"

Atlantik medyasının etkili yayınlarından olan Economist dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu duruşundan tam da seçim öncesi vazgeçtiğini yazdı:

Şimdilik Sayın Erdoğan, en azından dış dünyaya, uslu durmaya istekli olduğu sinyalini veriyor. Geçen yıldan beri engellediği Finlandiya'nın NATO'ya girme teklifini 17 Mart'ta onayladı. Türkiye'nin Kürt militanları barındırmakla suçladığı bir diğer NATO adayı İsveç de Erdoğan'ın hedefinde.

 26 Mart'ta kaleme alınan makalede Erdoğan'ın daha ileri giderek Türk-Rus ilişkilerinde gerginliği göze aldığı ima edildi. Avrupa ülkelerini ekonomik iflasa sürükleyen ABD'nin Rusya yaptırımlarını uygulamaya başladığı savunuldu:

- Türkiye ayrıca, NATO'daki müttefikleriyle büyük bir sürtüşme kaynağı olan yaptırım altındaki malların kendi toprakları üzerinden Rusya'ya geçişini de yasakladı.

 Erdoğan'ın en sıkıştığı noktanın ekonomi olduğuna dikkat çekilen makalede "teslimiyet", "çaresizlik" algısı öne çıkıyor. Erdoğan hükümetinin Mehmet Şimşek ile diyaloğu da bu kapsamda işlendi:

- Son olarak Erdoğan, Türkiye'nin 2000'li yılların başındaki yükselişinin mimarlarından biri olan Mehmet Şimşek'ten ekibine yeniden katılmasını istedi. Hükümetin ekonomi çarı olarak 2018'de Erdoğan'ın damadı tarafından değiştirilen Şimşek bu teklifi reddetti.
# Economist dergisi

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