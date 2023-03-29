Akşener temel atma töreninin sahte olduğunu iddia etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, akanların AK Parti’den milletvekili adayı gösterilmesini hedef aldı:

- Seçimi kaybedeceklerinin, farkına varanlar; hiç olmazsa, milletvekili olabilmenin peşindeler. Gerçekten ibretlik. Madem tüm kabine üyeleri, ani bir aydınlanmayla, vekil adayı olmaya, karar verdiler. O zaman buyursunlar; hodri meydan! İstifa etsinler, öyle aday olsunlar!

Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı toplu temel atma törenine de değindi. Hatay Yeni Devlet Hastanesi’nde atılan temelin sahte olduğunu iddia etti:

- Bu fevkalade parlak, bir o kadar da, cüretkar arkadaşlarımız; Boş araziye beton döküp, “Hastane temeli atıyoruz.” diye, Türkiye’ye yutturmaya kalktılar. Evet yanlış duymadınız. Boş araziye, bir demir kafes koymuşlar. Görseniz, çocuk havuzu kadar. Üstüne de, mikserden beton döktüler.

Akşener, emekli maaşına yapılan zamma da tepki gösterdi.