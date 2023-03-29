Erdoğan'dan seçim öncesi indirim açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ak Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, seçim öncesi elektrik ve sanayicilerin kullandığı doğalgazda Nisan ayında indirim yapacaklarını açıkladı:

- Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz sanayicilerimizin kullandığı doğalgaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapıyoruz

Erdoğan, Akkuyu Nükleer Santrali için tarih verdi. Depremde de görev başında olan madencilerle ilgili açıklama yaptı:

- Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na 1000 yeni madenci alarak madencilerimize şükranlarımızı ifade edeceğiz, hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız.

Erdoğan, en düşük emekli maaşlarını 7 bin 500 liraya çıkartan düzenlemeyle ilgili de konuştu.

- Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz.

Altılı masaya PKK ve HDP üzerinden de tepki gösterdi Cumhurbaşkanı.

- Ana muhalefetin başı ne diyor; 'Demirtaş'ı, zaten suçu yok ki, çıkaracağız' diyor. Yahu Diyarbakır'da 251 yavrumuzun ölümüne neden olan bu değil mi? Şimdi 'sana söz, baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını, meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz.

Erdoğan, seçilirse 14 Mayıs’tan sonra kabinede değişiklikler olacağını da söyledi.