Ağıralioğlu istifasına giden süreci anlattı: "Susmam yönünde telkinde bulundular"

HDP ile ittifaka ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek İyi Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.



Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın aday belirleme sürecine ve HDP ile ortaklığa yönelik eleştirilerini yineledi. Susması yönünde partisinden telkinler aldığı söyleyen Ağıralioğlu, "Masa ilk gerçek toplantısında çöktü.” dedi.





Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.



Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının 6’lı Masa’ya dayatıldığını söylemiş, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası HDP’nin destek açıklamasına tepki göstermişti.



İyi Parti yönetimi ise, HDP ile ortaklıktan değil de Ağıralioğlu’nun açıklamalarının zamanlamasından rahatsız olmuş, İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ağıralioğlu’nun açıklamalarıyla Millet İttifakı’nın başarısını gölgelediğini söylemişti.