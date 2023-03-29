Ağıralioğlu istifasına giden süreci anlattı: "Susmam yönünde telkinde bulundular"

Millet İttifakı’na yönelik eleştirileri sonrası İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, istifasına giden süreci anlattı. Susması yönünde partisinden telkinler aldığı söyleyen Ağıralioğlu, "Masa ilk gerçek toplantısında çöktü. Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı” dedi.

Son Güncelleme:

HDP ile ittifaka ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek İyi Parti'den istifa eden İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Yavuz Ağıralioğlu, Millet İttifakı’nın aday belirleme sürecine ve HDP ile ortaklığa yönelik eleştirilerini yineledi. Susması yönünde partisinden telkinler aldığı söyleyen Ağıralioğlu, "Masa ilk gerçek toplantısında çöktü.” dedi.

Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının 6’lı Masa’ya dayatıldığını söylemiş, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası HDP’nin destek açıklamasına tepki göstermişti.

İyi Parti yönetimi ise, HDP ile ortaklıktan değil de Ağıralioğlu’nun açıklamalarının zamanlamasından rahatsız olmuş, İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Ağıralioğlu’nun açıklamalarıyla Millet İttifakı’nın başarısını gölgelediğini söylemişti.

# İyi Parti # yavuz ağıralioğlu

Benzer Videolar

"Var olan sistem iktidarı ve muhalefetiyle çözümsüz" "Var olan sistem iktidarı ve muhalefetiyle çözümsüz"
Kılıçdaroğlu Akşener'e ne gösterdi? Kılıçdaroğlu Akşener'e ne gösterdi?
Doğu Perinçek'ten Cumhur İttifakı tepkisi Doğu Perinçek'ten Cumhur İttifakı tepkisi
Erdoğan'dan seçim öncesi indirimi Erdoğan'dan seçim öncesi indirimi
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun şarkısına ne dedi? Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun şarkısına ne dedi?
Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması
Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması Ağıralioğlu'ndan istifa açıklaması
Bahçeli'den ortak liste iddiasına yanıt Bahçeli'den ortak liste iddiasına yanıt
"Terör örgütlerini koltuklarının altına alan..." "Terör örgütlerini koltuklarının altına alan..."
Elektrik ve doğalgaza indirim! Elektrik ve doğalgaza indirim!
Vekil hesabında yeni sistem nasıl olacak? Vekil hesabında yeni sistem nasıl olacak?
AK Parti'den adaylık açıklaması AK Parti'den adaylık açıklaması
Çok Okunanlar
1 İzmir'de deprem
2 Kocaelispor - 1461 Trabzon FK maçı ne zaman?
3 Çaykur Rizespor - Manisa FK maçı ne zaman?
4 Malatya'da deprem
5 29 Mart 2023 Resmi Gazete kararları