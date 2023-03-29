Kılıçdaroğlu Akşener'e masaya dönmesi için ne gösterdi?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçiliğinin karşısında bulunan bir otelde yaptığı görüşme sonrası masaya geri döndü. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir süreçle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

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Masadan kalkan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya nasıl geri döndüğü konuşulurken ABD Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan otelde 13 dakikalık bir görüşme kaydedildi.

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir süreçle ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Daşdemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e çok kısa sürede bir şey gösterdiğini belirtti.

Daşdemir, İyi Parti'de büyük bir çoğunluğun Akşener'in masadan kalkınmasını istediğini de hatırlattı.

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