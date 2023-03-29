AK Parti Kepez İlçe Başkanı Çavuşoğlu'ndan torpil istedi

AK Parti Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, katıldığı bir toplantıda kürsüde ‘torpil yapamamak’tan yakındı, gençlerin bu nedenle AK Parti’den uzaklaştığını söyledi. Toplantıda yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise tepki göstermemesi dikkat çekti.

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Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar'ın Bakan Çavuşoğlu'ndan torpil istediği video ortaya çıktı.

Söz konusu videoda AK Parti Antalya Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, katıldığı bir toplantıda kürsüde ‘torpil yapamamak’tan yakındı, gençlerin bu nedenle AK Parti’den uzaklaştığını söyledi.

Bayraktar konuşmasında, "Şehir hastanesini gören duyan herkes kapımıza geliyor, arıyor. Bizi işe katın diyorlar. Bizim hiç inisiyatifimiz yok. En azından mülakat olsun müdahale edebilelim” dedi.

Toplantıda yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu sözlere sessiz kaldı.

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