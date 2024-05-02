Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili olarak dönemin bakanlarından Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, savcının mütalaası açıklandı. Davada 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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