Erdoğan Bayraktar'a hakaret davasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapsi istendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili olarak dönemin bakanlarından Erdoğan Bayraktar'a yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davada, savcının mütalaası açıklandı. Davada 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.