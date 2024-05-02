4 ayda 845 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, terörle mücadeleye ilişkin bilgiler verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirdiği kararlı operasyonlarla son bir haftada 43, 1 Ocak’tan bugüne kadar 376’sı Irak’ın, 469’u Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 845 terörist etkisiz hale getirildi.

SON BİR HAFTADA 2 BİN 264 ŞÜPHELİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ!

Hudut güvenliğine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9’u terör örgütü mensubu toplam 364 şüpheli yakalandı. 2 bin 264 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi.

Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 3 bin 133’e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 50 bin 860 oldu.

Son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 40 kilogramdan fazla uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirildi.