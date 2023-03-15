Gazeteci Fuat Uğur'dan Doğu Perinçek’e destek çağrısı

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayı olmak için ya TBMM’de grubu bulunan bir partinin önermesi ya da 100 bin imza aranacak. 100 bin imza için süreç 22 Mart Çarşamba günü sabah saat 08.00'de başlayıp 27 Mart Pazartesi saat 20.00'de sona erecek

Vatan Partisi örgütleri Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmaları başlatırken, Gazeteci Fuat Uğur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Doğu Perinçek’e destek çağrısında bulundu. Uğur, paylaşımında “Doğu Perinçek vatansever ve bu topraklara ait dürüst bir lider. Adaylığını her demokrat aydın desteklemelidir bence.” dedi.