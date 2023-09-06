HDP Meclis'ten tamamen silindi. Meclis'te terör örgütü PKK'yı artık yeşil sol parti temsil edecek!

HDP'li vekil kalmadı HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı.

HDP Meclis'ten tamamen silindi. Meclis'te terör örgütü PKK'yı artık yeşil sol parti temsil edecek!
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Meclis'te HDP'li vekil kalmadı HDP Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, partilerinden istifa ederek Yeşil Sol Parti'ye katıldı. Buldan ve Sancar'ın istifasıyla Meclis'te HDP'li milletvekili kalmazken, Yeşil Sol Parti'nin milletvekili sayısı 57'ye çıktı.

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HDP'DEN İSTİFA ETTİKTEN SONRA YEŞİL SOL PARTİ'YE KATILDILAR

Milletvekilliğine Yeşil Sol Parti listelerinden seçilen Buldan ve Sancar, seçimin ardından partilerinden istifa ederek HDP'ye geçmiş ve eş genel başkanlık görevine getirilmişlerdi.

HDP Meclis'ten tamamen silindi. Meclis'te terör örgütü PKK'yı artık yeşil sol parti temsil edecek! - Resim : 2

Pervin Buldan ve Mithat Sancar, HDP'nin 4. Olağanüstü Kongresi'nde, görevlerini Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak'a devretmişlerdi.

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