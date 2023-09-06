ABD tatbikat yapacak! Ermenistan 'barış' misyonuna hazırlanacakmış

Ermenistan Savunma Bakanlığı, önümüzdeki hafta ABD ile ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu.

ABD tatbikat yapacak! Ermenistan 'barış' misyonuna hazırlanacakmış
Son Güncelleme:

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11-20 Eylül arasında ABD ile “Kartal-Ortak 2023” tatbikatı gerçekleştirileceği bildirildi. Tatbikatının amacının, Ermeni ordusunun uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu ifade edildi. Tatbikata katılacak asker sayısına dair bilgi paylaşılmadı. Güney Kafkasya’da nüfuzunu sürdüren Rusya’nın tatbikattan rahatsız olacağı belirtiliyor.

İstanbul'da kritik DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındıİstanbul'da kritik DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli gözaltına alındıYurt

ABD-ERMENİSTAN İŞBİRLİĞİ

Ermenistan'da askeri üssü bulunan Rusya, kendisini 1991 yılına kadar Sovyetler Birliği'nin parçası olan Güney Kafkasya bölgesinin önde gelen gücü olarak görüyor. Rusya ayrıca, Ermenistan ile Azerbaycan arasında krizin sürdüğü Dağlık Karabağ’da barış gücü bulunduruyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hafta sonu bir İtalyan gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın, Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı korumada başarısız olduğunu ifade etmişti. Paşinyan, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının, Ermenistan'ın tüm güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayacağı anlamına geldiğini belirtmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Paşinyan'ın sözlerine katılmadığını ifade etmişti.

Peskov:

- Rusya bu bölgenin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıdır" diyen Peskov, "Rusya bu bölgedeki durumu istikrara kavuşturmada tutarlı ve çok önemli bir rol oynuyor. Bu rolü oynamaya devam edeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# abd # Ermenistan # askeri tatbikat # rusya
Çok Okunanlar
Akaryakıta indirim mi geliyor?
Akaryakıta indirim mi geliyor?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
6 Eylül'de altın fiyatları yükseldi mi? Piyasalara göre altın fiyatları nasıl değişti?
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Ünlü yönetmen hayatını kaybetti!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Sele neden olan sağanak yağış bugün de devam edecek mi? İstanbullular dikkat!
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Dolar bozduracaklar dikkat! 6 Eylül'de dövizlerdeki son durum...
Öne Çıkanlar "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal "Bu Silahlar Türkiye'ye Karşı Patlayacak!" | Halil Nebiler'den Kritik NATO Yorumu | Ulusal Kanal Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı! Transfer döneminde en çok parayı Premier Lig harcadı!