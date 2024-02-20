Hüsnü Şenlendirici AK Parti'ye mi katıldı? Bergama'da AK Parti sıralarından belediye meclis üyesi adayı gösterildi
Siyasi partiler YSK'ya aday listelerini teslim ederken bazı isimler dikkat çekti. AK Parti Bergama Belediye Meclis Üyeliği adaylığına Hüsnü Şenlendirici gösterildi. Şenlendirici'nin aday gösterilmesi sonrası AK Parti'ye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Şenlendirici o soruyu yanıtladı.
Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesinden Belediye Meclis adayı oldu. Şenlendirici'nin AK Parti'den 1. sıra adayı olması sonrası, partiye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Şenlendirici konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ AK PARTİ'YE Mİ KATILDI?
Başarılı müzisyen, yaptığı açıklamada AK Parti üyesi olmadığını belirtti. Meclis üyesi adayı olmasını Sadık Doğruer’in rica ettiğini aktaran Şenlendirici, "bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim." dedi. Hüsnü Şenlendirici açıklamasının devamında şunları söyledi:
"Ben de bu ‘Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini’, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi ‘Kültür Sanat ve Müzik Elçisi’ olma misyonu ile kabul ettim. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum. Kamuoyuna saygılarımla"