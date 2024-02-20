Hüsnü Şenlendirici AK Parti'ye mi katıldı? Bergama'da AK Parti sıralarından belediye meclis üyesi adayı gösterildi

Siyasi partiler YSK'ya aday listelerini teslim ederken bazı isimler dikkat çekti. AK Parti Bergama Belediye Meclis Üyeliği adaylığına Hüsnü Şenlendirici gösterildi. Şenlendirici'nin aday gösterilmesi sonrası AK Parti'ye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Şenlendirici o soruyu yanıtladı.

Hüsnü Şenlendirici AK Parti'ye mi katıldı? Bergama'da AK Parti sıralarından belediye meclis üyesi adayı gösterildi
Hüsnü Şenlendirici AK Parti'ye mi katıldı? Bergama'da AK Parti sıralarından meclis üyesi adayı gösterildi
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesinden Belediye Meclis adayı oldu. Şenlendirici'nin AK Parti'den 1. sıra adayı olması sonrası, partiye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Şenlendirici konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ AK PARTİ'YE Mİ KATILDI?

Başarılı müzisyen, yaptığı açıklamada AK Parti üyesi olmadığını belirtti. Meclis üyesi adayı olmasını Sadık Doğruer’in rica ettiğini aktaran Şenlendirici, "bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim." dedi. Hüsnü Şenlendirici açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Ben de bu ‘Başkan Kontenjanı Meclis Üyeliği Adaylık Teklifini’, doğup büyüdüğüm Bergama’ya faydalı olmak adına, bir nevi ‘Kültür Sanat ve Müzik Elçisi’ olma misyonu ile kabul ettim. Kültürel ve sanatsal faaliyetleri, siyaset ve partiler üstü bir noktada gördüğümü belirtmek isterim. Kültür ve Sanat, benim için ayrıştırıcı olmaktan ziyade bütünleştirici kavramlardır. Memleketim Bergama’nın tüm dünyada tanıtımına katkı sağlayacağına inandığım işler yapmayı arzuluyorum. Bu isteğimin siyasi çekişmelere konu edilmesini doğru bulmuyorum. Kamuoyuna saygılarımla"
# Hüsnü Şenlendirici # ak parti
Çok Okunanlar
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Tam 27 bin personel alınacak
Kötü ikiz herkesi tehdit ediyor! Kafede işinizi yaparken bir daha düşünün! Tehlike WİFİ’nin içinde!
Kötü ikiz herkesi tehdit ediyor! Kafede işinizi yaparken bir daha düşünün! Tehlike WİFİ’nin içinde!
Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın!
Bu haber başınızı ağrıtabilir! Kalbini seven o hapları kullanmasın!
CHP üstünü çizdi! Kendi bağımsız aday oldu! Şükrü Genç Kimdir?
CHP üstünü çizdi! Kendi bağımsız aday oldu! Şükrü Genç Kimdir?
CHP iki ilçede listeleri yetiştiremedi! O iki ilçede adayları yok!
CHP iki ilçede listeleri yetiştiremedi! O iki ilçede adayları yok!
Öne Çıkanlar Rusya MMU KAAN'da iş birliğine istekli! - Halil Nebiler değerlendirdi Rusya MMU KAAN'da iş birliğine istekli! - Halil Nebiler değerlendirdi Partilerin oy kaybettikleri iller! Kartlar yeniden dağıtılıyor Partilerin oy kaybettikleri iller! Kartlar yeniden dağıtılıyor