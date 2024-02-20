Hüsnü Şenlendirici AK Parti'ye mi katıldı? Bergama'da AK Parti sıralarından belediye meclis üyesi adayı gösterildi

Klarnet Sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, İzmir'in Bergama ilçesinden Belediye Meclis adayı oldu. Şenlendirici'nin AK Parti'den 1. sıra adayı olması sonrası, partiye katılıp katılmadığı merak konusu oldu. Şenlendirici konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ AK PARTİ'YE Mİ KATILDI?

Başarılı müzisyen, yaptığı açıklamada AK Parti üyesi olmadığını belirtti. Meclis üyesi adayı olmasını Sadık Doğruer’in rica ettiğini aktaran Şenlendirici, "bir siyasi partiden değil, Belediye Başkanı Kontenjanından direk aday olarak gösterildim." dedi. Hüsnü Şenlendirici açıklamasının devamında şunları söyledi: