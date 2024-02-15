İBB Adayı Murat Kurum depreme karşı hazırlık planlarını açıkladı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kameraların karşısında geçti, “Risksiz İstanbul” dedi. 5 yıllık planını açıklayan Kurum , nüfusu arttırmayacak şekilde 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini duyurdu.

- Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.

İstanbul’un en önmeli gündemlerinden başında kentsel dönüşümün nasıl yapılcağı geliyor. Kurum, yerinde dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ayrıntılarını da anlattı.

- Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak. Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.



Kurum şehir merkezlerinde yığılan sanayi bölgeleri için de planını açıkladı.