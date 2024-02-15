İBB Adayı Murat Kurum depreme karşı hazırlık planlarını açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “Afetlere Dirençli Risksiz İstanbul” başlıklı projesini açıkladı. Kurum, 5 yılda 650 bin konut yapılacak dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, kameraların karşısında geçti, “Risksiz İstanbul” dedi. 5 yıllık planını açıklayan Kurum , nüfusu arttırmayacak şekilde 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini duyurdu.
- Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için 5 yılda 650 bin konut inşa edilecek. Yeni yapılanmada yatay mimari ağırlıklı, komşuluk ilişkilerini odağa alan, nüfusu artırmayacak doğru bir planlama yapılacak.
İstanbul’un en önmeli gündemlerinden başında kentsel dönüşümün nasıl yapılcağı geliyor. Kurum, yerinde dönüşüm ve sosyal konut projelerinin ayrıntılarını da anlattı.
- Bu konutların 300 bini Kiptaş eliyle inşa edilirken ödemenin yarısı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.Evini Kiptaş ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.Ödemeler 5 bin 833 TL’den başlayan taksitlerle olacak. Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak.
Kurum şehir merkezlerinde yığılan sanayi bölgeleri için de planını açıkladı.
- 800 bin kişiye istihdam sağlayan İstanbul sanayisinde işletmelerin %77’si şehir merkezlerinde kalırken, %62’si düzensiz dağınık yapıdadır. Trafiğe ek yük, hava kirliliği ve afet risklerine neden olan mevcut durum İstanbul için risk oluşturuyor. Bu riskler ortadan kaldırılacak.