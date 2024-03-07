İmamoğlu mal varlığını açıkladı



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mal varlığı bildirimi yaptı.



Açıklanan listede İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arsası bulunuyor.



İmamoğlu 2019 yılında açıkladığı mal beyanında 140 bin avro Hüseyin Tütüncü isimli bir şahsa, babası Hasan İmamoğlu'na ise 1 milyon 913 bin lira borcu olduğu açıklamıştı.



Yeni açıklanan mal beyanında borçların kapatıldığı, servetini de artırdığı görünüyor. İmamoğlu’nun bankada görünen toplam parası 2019 yılında 979 bin lirayken şu anda bankada toplam 8 milyon 728 bin lirası var.



İmamoğlu kendi ve eşinin üzerine olan malvarlıklarını açıkladı ancak mal varlığının çoğu İmamoğlu İnşaat ve SSB gayrimenkul üzerinde. Örneğin bu varlıklarında birisi İstanbul, Sarıyer, Mirgün mahallesinde bulunan 625 ada, 176 parselde bulunan villa. Bu bilgi ise Gazeteci Cengiz Alçayır'a ait.



Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi. Aynı zamanda 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin lira değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin lira değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin lira değerinde muhtelif altını bulunuyor.



Öte yandan Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Özgürlük Meydanı Çevre Düzenlemesi Açılışı’nda konuştu. İmmaoğlu, "İstanbul'u israf batağından kurtardık" dedi.



