İsmail Saymaz: "Altılı Masa hiçleşti"

Halk Tv yazarı İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya'nın sunduğu televizyon programında Altılı Masa'ya dair açıklamalar yaptı. Saymaz, "Altılı Masa hiçleşti" yorumunda bulundu.

ALTILI MASA'DA KRİZ

Meral Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığının kabul edilmemesi üzerine Altılı Masa'dan kalkmıştı. Yapılan görüşmeler sonucu, İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterilmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyerek Altılı Masa'ya geri dönmüştü. Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasını ve sonra geri oturmasını yorumlayan İsmail Saymaz, "iki yerde itirazlar anlaşılır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

- Biri diyor ki "Aday belirlemede ve belirleme yönteminde geç kaldılar." Adaya anketler sonucu mu karar verilecek, adayı Altılı Masa mı belirleyecek? O belirsiz. Bu belirlenmedi. Meral Akşener bu yüzden "anketlere gidelim" dedi. "Biz belirleyelim" diyen liderler de haklı Meral Akşener de haklı.

- İkincisi diyor ki; "Ben yüzde 10 üzerinde oy almış partiyim. Buranın kurucu partilerinden biriyim. Ben henüz seçime girmemiş ya da girmiş ama az oy almış partilerle eşitlenmemeliyim. İyi Parti ve CHP eşitler arasında daha eşit bir pozisyon elde etmeli." Bunu da anlıyorum.