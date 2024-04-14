İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz'

Herzog, İngiliz Sky News televizyonuna İran'ın dün geceki hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 'Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz'
Editör: Metehan Gül
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 İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırıları sonrası "tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" belirtti.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını "savaş ilanı" olarak nitelendiren Herzog, "itidalli oldukları, (İran ile çatışmanın) yansımalarını bildikleri ve ortaklarıyla müzakereleri olduğu için tüm seçenekleri değerlendirdiklerini" ifade etti.

İsrail'in "barış yanlısı" olduğunu savunan Herzog, "İsrail’in kuruluşundan bu yana bu bölgede aradığı son şey savaşa gitmektir." dedi.

İsrail için öncelikli meselenin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması olduğunu dile getiren Herzog, Gazze'de "çok sayıda geçiş kapısı açtıklarını ve büyük miktarda yardımın da paraşütlerle atılmasını sağladıklarını" öne sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil
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