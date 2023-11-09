İyi Parti-CHP İttifakı Olacak mı? Meral Akşener'den Çarpıcı Açıklama

CHP'de 13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti, Özgür Özel yeni genel başkan olarak göreve başladı. Özel'in CHP'nin başına geçmesinden sonra, kamuoyunda İyi Parti ile CHP'nin ilişkilerinde değişiklik olup olmayacağı merak konusu oldu. Yerel seçime giderken, İyi Parti ve CHP ittifakı konuşulmaya başlandı. O tartışmalara Meral Akşener son noktayı koydu.

Meral Akşener'den İttifak Açıklaması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'deki kurultay sürecini yorumladı. Akşener, "Biz çiçeği burnunda değişim şampiyonlarının daha bugün kurabildikleri cümleleri bundan tam 8 ay önce kendilerine kurmuştuk. Dolayısıyla o gün bize duvar örenlerin, bugün anlattıkları bu saatten sonra bizi ilgilendirmez" diyerek ittifaka kapıyı sert ifadelerle kapattı. Bu çerçevede İyi Parti, yerel seçime ittifaksız girecek ve 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını belirleyecek.

İyi Parti'de Başkan Adayları Belirlenmeye Devam Edilecek

İyi Parti bugüne kadar İzmir, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kütahya, Düzce ve Kilis Belediye başkan adaylarını ilan etti. 28 ilçenin belediye başkan adayı kamuoyuna tanıtıldı. Akşener, gelecek hafta il ziyaretlerine devam edecek. Edinilen bilgiye göre, aday açıklanması beklenen illerin başında Sinop ve Çanakkale geliyor.

Seçim Beyannamesinde Son Aşamaya Gelindi

İyi Parti'de yerel seçim için belediyecilik vaatlerini içeren beyanname hazırlanıyor. Tamamlanmak üzere olan beyannamenin kısa sürede kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. İyi Parti, belediye başkan adaylarının seçimi kazandıkları takdirde yararlanmaları için bir el kitabı da hazırlıyor. 140 sayfalık el kitabının tüm belediyecilik faaliyetleri için bir yol haritası niteliğinde olacağı ifade ediliyor.