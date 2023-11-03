İyi Parti’de İstifa Dalgası

İyi Parti'de ardı arkası kesilmeyen istifalar, "milletvekili borsası" krizini yeniden alevlendirdi. Son olarak istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu’nun maddi gücünden dolayı milletvekili yapıldığını söyleyen İyi Partili kaynaklar, partinin yerel seçimlere de bu krizlerden dolayı eksilerek gideceğini vurguladı. İyi Parti Tuzla eski il başkanı İhsan Önder Albayrak da İyi Parti’de istifaların daha da artacağını söyledi.

İyi Parti’de seçim sonrası kavgalar arttı, koltuk kavgaları beraberinde tartışmalı istifaları getirdi. İstifa kervanına, İyi Parti’nin Eskişehir milletvekili de katıldı. Milletvekili Nebi Hatipoğlu partisinden istifa ettiğini duyurdu.



Bu son istifa İyi Parti içinde “milletvekili borsası” tartışmalarını da yeniden alevlendirdi. İyi Parti Tuzla eski İl Başkanı İhsan Önder Albayrak, İyi Parti’deki dikkat çeken istifaların, milletvekillerinin parayla belirlenmesinden kaynaklandığını söyledi.





- Şimdi parayla verdiğiniz vekilliklerin hayrını görün. Bu daha ilk, göreceksiniz daha ne istifalar gelecek… Adam bastırmış parayı almış ilk sırayı ne vefa bekliyorsunuz ki… Satın alınmış vekillik bağlılık getirmez. Şimdi hem onları ve hem de bizim gibi Vatan sevdalılarını kaybettiniz. İyi parti Yönetimi, Bravo size…





İyi Parti’nin yerel kaynakları da Hatipoğlu’nun istifasının en başından beri beklendiğini vurguladı. Kaynaklar, İyi Parti’nin Hatipoğlu’nun sahip olduğu maddi güce yaslandığı için kendisini aday gösterdiğini iddia etti.



Yerel kaynaklar, İyi Parti’nin yerel seçimlere giden süreçte güç kaybettiğini vurgularken parti bünyesinde çalışacak neredeyse kimsenin kalmadığının da altını çizdi.



Ulusal Kanal’ın İyi Partili kaynaklardan edindiği bilgiye göre de, Nebi Hatipoğlu’nun Ak Parti’ye geçmesi bekleniyor. Hatipoğlu ise iddialarla ilgili sorulan soruyu yanıtsız bırakırken, gelecek hafta yapacağı basın toplantısında konuyu açıklık getireceğini belirtti.



Diğer yandan, İyi Parti’den bir de görevden alma haberi geldi. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener’in Basın Danışmanı Murat İde’nin görevine son verildiğini sosyal medyadan duyurdu.

- Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in Basın Danışmanlığı görevini yürüten Sayın Murat İde’ye bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki meslek yaşamında başarılar dileriz.



Görevine son verilen İde ise Meral Akşener'in fotoğrafıyla bir paylaşım yaptı. İde'nin “bir kahvenin bile kırk yıl hatrı vardır” sözleri dikkat çekti. Ancak Murat İde bu paylaşımını kısa süre sonra sosyal medya hesabından kaldırdı.