İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarımız ile gireceğiz
İYİ Parti'nin yerel seçimler için vereceği karar uzun zamandır merak konusu olmuştu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu parti tarafından verilen kararı açıkladı. Zorlu: “31 Mart 2024 yerel seçimlerine 81 il ve ilçelerinde partimiz kendi adaylarımızla girme kararı aldı.”
İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" açıklamasında bulundu. Zorlu, söz konusu kararı Genel İdare Kurulu'nun oy çokluğu ile alındığını belirtti.
İYİ PARTİ KARARINI VERDİ!
Meral Akşener daha önce de yaptığı açıklamada "Biz seçime her yerde ayrı gireceğiz" diyerek ittifaklara kapıyı kapatmıştı.
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