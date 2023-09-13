İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine kendi adaylarımız ile gireceğiz

İYİ Parti yerel seçim kararını açıkladı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Yerel seçimlerde İYİ Parti 81 ilde kendi adaylarıyla girecek" açıklamasında bulundu. Zorlu, söz konusu kararı Genel İdare Kurulu'nun oy çokluğu ile alındığını belirtti.

İYİ PARTİ KARARINI VERDİ!

Meral Akşener daha önce de yaptığı açıklamada "Biz seçime her yerde ayrı gireceğiz" diyerek ittifaklara kapıyı kapatmıştı.