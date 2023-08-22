Konya'yı alacağız! CHP Sözcüsü Öztrak'tan düşündüren açıklama

CHP sözcüsü Faik Öztrak 2024 yılı yerel seçimlerinde Konya'yı alacağını iddia etti.

Konya'yı alacağız! CHP Sözcüsü Öztrak'tan düşündüren açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin yerel seçimlerde iddialı olduğunu belirterek "Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız" dedi.

CHP KONYA'YI ALACAĞI İDDİASINDA

CHP Sözcüsü Öztrak:

- Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen genel başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin, duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok.

Öztrak, parti olarak bütün büyük şehirleri kazanmayı hedeflediklerini söylerken;

- Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya’yı da alacağız diyoruz.
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