Konya'yı alacağız! CHP Sözcüsü Öztrak'tan düşündüren açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin yerel seçimlerde iddialı olduğunu belirterek "Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız" dedi.

CHP Sözcüsü Öztrak:

- Mayıs ayında seçimi kazanamadık. Buna çok üzgünüz. Ama diğer taraftan da 25,5 milyon seçmen genel başkanımıza oy verdi. Her iki seçmenden birinin iradesine de sahip çıkmalıyız. Bu süreçte özellikle parti yöneticileri olarak bizlerin, duygusal kopuşlara, melankoliye kapılma lüksümüz yok.