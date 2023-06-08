Kritik MGK toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Milli Güvenlik Kurulu, bugün toplandı. Toplantıda masaya iç ve dış güvenlik meselelerine dair başlıklar yatırıldı. Üç saat süren toplantıdan sonra yayınlanacak bildiri ise merakla bekleniyor.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Yeni dönemin ilk MGK toplantısına Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı Vekili Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Daha önceki toplantılara Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı sıfatıyla katılan Hakan Fidan Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katılan Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı, İbrahim Kalın ise MİT Başkanı olarak toplantıda yer aldı.

ALINAN KARARLAR

MGK'da alınan kararlar şu şekilde:

MGK'da alınan kararlar şu şekilde: