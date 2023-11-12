Meclis'te Bu Hafta Neler Olacak? İşte Gündemdeki Konu Başlıkları

Meclis haftalık çalışmasına Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile başlayacak.

Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.

Bakanlıkların Plan Bütçe Komisyonu da bu hafta meclis gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

Meclis salı ve çarşamba günü de siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak.