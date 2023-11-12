Meclis'te Bu Hafta Neler Olacak? İşte Gündemdeki Konu Başlıkları

Meclis yeni haftaya önemli gündem maddeleri ile başlıyor. Haftalık çalışmasına 14 Kasım Salı günü başlayacak genel kurulda Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. Bakanlıkların plan ve bütçe çalışmaları ise devam ediyor.

Meclis'te Bu Hafta Neler Olacak? İşte Gündemdeki Konu Başlıkları

Meclis haftalık çalışmasına Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile başlayacak.

Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.

Bakanlıkların Plan Bütçe Komisyonu da bu hafta meclis gündeminde. Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

Meclis salı ve çarşamba günü de siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak.

Ekipler Depremde Yıkılan 500 Binayı İnceliyor!Ekipler Depremde Yıkılan 500 Binayı İnceliyor!Gündem
# tbmm # meclis
Çok Okunanlar
İsrail Askerlerine Kahve Mi Gönderildi?
İsrail Askerlerine Kahve Mi Gönderildi?
Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!
Akdeniz'de ABD Askeri Uçağı Düştü!
DEAŞ'ın Bomba Uzmanı İstanbul'da Yakalandı!
DEAŞ'ın Bomba Uzmanı İstanbul'da Yakalandı!
12 İlde Dev PKK Operasyonu!
12 İlde Dev PKK Operasyonu!
Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı
Bursa'da 10 Katlı Bina Alev Alev Yandı
Öne Çıkanlar "Türkiye karar sürecine girmiştir!" - Ulusal Özel - Doğu Perinçek - Metin Külünk "Türkiye karar sürecine girmiştir!" - Ulusal Özel - Doğu Perinçek - Metin Külünk Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri Çiya Tohumu Faydaları ve Tarifleri