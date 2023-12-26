Merdan Yanardağ'dan Özel'e Tepki Gösterenlere Tehdit! "CHP'liler O Cami Avlusuna Gelirse..."

Gaziantep'te şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in cenaze töreni düzenlendi. Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk, cami avlusunda bir kişi tarafından parçalanıp atıldı. Bu olay üzerine Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, skandal ifadeler kullandı. Yanardağ, şehit cenazesine katılanları tehdit etti.

Yanardağ'dan Tehdit! "Cami Avlularına Giremezsiniz"

Merdan Yanardağ, yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çelenginin parçalanmasına sert tepki gösterdi. Yanardağ, "Kim o ya Gaziantep'de Özgür Özel'in çelengini parçalamaya kalkan?" dedikten sonra cenazeye katılanları tehdit etti. Skandal ifadeler kullanan Yanardağ şunları söyledi:

- O devir bitti. O meydan sizin değil. Özgür Özel bugün çok önemli bir uyarıda bulundu. Bizim elimiz armut toplamıyor dedi. Eğer Cumhuriyet Halk Partililer, eğer bu ülkenin muhalefeti, eğer bu ülkenin yurtseverleri de o cami avlularına da gövde gösterisi yapmak için kitlesel olarak gelirse, oraya giremezsiniz.

Can Ataklı da Şehit Ailesine Skandal Sözler Sarf Etmişti

Yanardağ'ın çıkışından önce, Can Ataklı da şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel'i savunmak isterken skandal sözler sarf etmişti. Ataklı, şehit babasına "Kimsin lan sen kimsin?" diye konuşmuştu. Ataklı'nın sözleri üzerine soruşturma açılmıştı.