Can Ataklı'dan Skandal Sözler! CHP'yi Savunacağım Derken Şehit Ailesini Hedef Aldı

Can Ataklı, "CHP'ye Hayasız Terör Saldırısı Başlatıldı" başlıklı Youtube videosunda, şehit ailelerine yönelik skandal ifadeler yöneltti. Ataklı, yaptığı konuşmada, "Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.

Can Ataklı CHP'yi Savunacağım Derken Şehit Ailesine Skandal İfadeler Kullandı

Can Ataklı, ilgili videosunda "şehit edebiyatı üzerinden muhalefete linç kampanyası açılmıştır" dedikten sonra Meclis'te imzalanan teröre karşı bildiriyi hedef aldı. Ataklı, "AK Parti hemen ortak bildiri imzalayalım demişler, o CHP'nin sırtından Meclis'e giren partiler de hemen yapışmışlar... AK Parti, MHP, Saadet, İyi Parti hemen ortak bildiri imzalamışlar" ifadelerini kullandı. Ataklı, "Ortak bildiri imzalayınca başın göğe ermiyor. Bu tek vücut numaraları sadece halkın iktidarı tutan kesiminin hoşuna gidecek numaralardır." dedi.

Ataklı, Özgür Özel'e protesto görüntülerini yayınladıktan sonra, bunun iktidar tarafından düzenlenen bir provokasyon olduğunu öne sürdü. Ataklı ardından skandal ifadeler kullandı:

- Öbür taraftan bir mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. 'Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' dedi. Kimsin lan kimsin? Yani şehit babası olunca canını söyleme hakkın mı var?

Ataklı, bu ifadelerini daha sonra "eline mikrofon verip bunu söyletenlere söylüyorum" ifadesiyle yumuşatmaya çalıştı. Ataklı, "acılı bir adam. Ona diyorlar ki 'oğlunu PKK öldürdü, bunlar da PKK'yı savunuyor..'" dedi. Ataklı'nın bu sözleri büyük tepki topladı.