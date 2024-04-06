MHP'den eski Belediye Başkanı'na suç duyurusu!

MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup MHP'li, eski Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar hakkında suç duyurusunda bulundu.

MHP'den eski Belediye Başkanı'na suç duyurusu!
Editör: Yağmur Biçen
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Muğla'da, MHP Datça İlçe Başkanı Gökhan Akyel ve bir grup MHP'li, eski Belediye Başkanı Uçar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Akyel, suç duyurusunun ardından adliye çıkışında yaptığı açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada, hem MHP İl Başkanlığı adına hem de şahsi olarak eski başkandan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Ülkü Ocakları Datça İlçe Başkanı Ali Eren ise iki gündür ulusal medyada da yer alan eski belediye başkanının konuşmalarına tepki gösterdi.

Datça Belediye Başkanı seçilen Aytaç Kurt için düzenlenen devir teslim töreninde, CHP eski Belediye Başkanı Gürsel Uçar, "MHP'liler faşisttir" ve "sağcılar yağcıdır, sağcı lafına kanmayınız" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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