Millet İttifakı'na PKK/PYD'den destek

HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’na, terör örgütü PKK elebaşılarından peş peşe destek açıklamaları geliyor.



Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Bese Hozat, Sabri Ok ve Mihraç Ural’ın ardından bir destek açıklaması da PKK'nın Suriye kolu PYD'nin elebaşı Salih Müslim'den geldi.



Millet İttifakı’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden Salih Müslim, 14 Mayıs seçimlerinin çok önemli olduğunu söyledi. "Erdoğan ve AKP iktidarının yıkılması Ortadoğu denklemini değiştirecek." ifadelerini kullandı.



PKK’nın kanalında konuşan terörist Salih Müslim, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı anlattı. Türkiye’yi işgalci olarak niteleyen Müslim, "Eğer bu iktidar kalırsa bunu yürütür. Zaten planı da budur. Bize doğrudan etkisi var." dedi.



PKK/PYD elebaşı Salih Müslim, 14 Mayıs seçimlerinin kendileri için bir fırsat olduğunu söyledi. Millet İttifakı’na ve ittifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek istedi.



