Murat Kurum'dan CHP'ye Gazze tepkisi! "Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen..."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları sahada. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu Zeytinburnu'nda esnafı ziyaret etti. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise Sultangazi'deki mitingde konuştu. Kurum, Gazze konulu konuşmasının CHP'yi rahatsız ettiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Kurum, "Şehit cenazesi hatırlayın...Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen. Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Özgür efendi, senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok" dedi.

Kurum, rakibi İmamoğlu'na da tepkiliyi. Avrupa'dan yüksek faizle kredi istediğini ifade etti.

"Avrupa'ya gidip 'Türkiye'de demokrasi için bize yardım edin' diyenlerin, Avrupa'dan yüksek faizle borç almayı beceri sananların bu anlayışın, bu şehrin geleceğini karartmasına müsaade etmeyeceğiz."

Pazar esnafıyla konuşan İmamoğlu ise Kurum'a "Allah, akıl versin" diyerek yanıt verdi.