AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yemin töreninin ardından Kabine açıklanacak"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Çelik'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Cumhurbaşkanımız konuşmasında önceliğimizin bütün işlerin yanı sıra depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olduğunu ifade ettiler. Depremzedelere yapılan saygısızlık seçim sürecinde bizi en çok üzen hadise olmuştur.

Karşımızdaki ittifak bolca demokrasi, değişim ve özgürlük söylemi kullanarak değiştiklerine dair bir izlenim vermeye çalıştılar. Ama hep beraber gördük ki, değişim diye bir şey yok. Demokrasi söylemlerinin arkasında katı statüko duruyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir kere daha onay almıştır. Karşımızdakiler parlamenter sistem diye son derece eklektik, devlet içinde devlet mekanizması oluşturmaya dönük yapılanmayı devlet modeli olarak sunmaya çalışmışlardı.

Türkiye'deki seçim mekanizmalarının ne kadar güvenli olduğu görüldü. Karşımızda CHP başta olmak üzere sistemdeki veri akışı çökerken bizim seçim mekanizmamız saat gibi işlemiştir.

YSK Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin sonuçlarını açıklamadı. YSK açıkladıktan sonra yemin töreni ve kabine takvimi başlayacak. Yemin töreninin yapıldığı akşam muhtemelen hem kabine açıklanmış olacak hem de tören yapılacak.

Cumhurbaşkanımız ile Mehmet Şimşek, basına yansıyan ve yansımayan görüşmeler yapıyor. Bu sürece katkı vermek istiyor. Kabine konusu tamamen Cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O konuda bizim bir şey söylememiz doğru olmaz.