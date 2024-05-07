Önce İmamoğlu'nu işaret etti: Şimdi de "Daha zamanı var" dedi

Özel bu kez "seçime daha zaman var" dedi. Kulislere yansıyan bilgilere göre İmamoğlu, Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız.

"Ben teknik direktörüm" sözüyle 2028'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP kurultayındaki en büyük destekçisi Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. Ancak şimdi "aday tartışması doğru değil, seçime daha zaman var" dedi.

Kurultayda Özgür Özel'i destekleyen CHP Grupbaşkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV yayınında Özel'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını gündeme getirdi.

Konu Özel'in de gündemindeydi. Partisinin grup toplantısında konuştu CHP lideri. Daha önce İmamoğlu'nu işaret eden Özgür Özel bu kez "daha zaman var" çıkışı yaptı.

- Hazır 1. Partiyken işler yolunda gidiyorken, gelecek seçime daha zaman varken aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışılsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır.

Özel, partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mesaj verdi.

- CHP’nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, CHP’nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, CHP’nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.

Özel "daha zaman var" dese de CHP'de 2028 için hazırlıkların şimdiden yapıldığı bilgisi kulislerde konuşuluyor. Adaylığını saklamayan İmamoğlu'nun Özel-Erdoğan görüşmesinden rahatsız olduğu belirtiliyor. Öte yandan yerel seçimde rakibine ciddi bir üstünlük kuran Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalar yaptığı öğrenildi.