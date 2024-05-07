Sinan Ateş davası siyasetin gündeminde
Sinan Ateş cinayeti iddianamesi Meclis’teki grup toplantılarının gündemindeydi. Davanın bir an evvel görülmesi gerektiğini söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine yönelik suçlamalara tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de iddianamenin iade edilmesi gerektiğini savundu.
Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölüdülmesine ilişkin hazırlanan iddianame Meclis’te grup toplantısı düzenleyen CHP ve MHP liderlerinin gündemindeydi. Bahçeli şunları söyledi:
- Mahut ve malum bir cinayet davasının hazırlanan 145 sayfalık iddianame dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarına iftira atan, kan ve çamur sıçratan alçaklar koalisyonu, ne hikmetse devlet ve millet karşıtlarına kucak açmakta, methiyeler düzmektedir.
- Hayatlarında tek bir defa Ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimizi ve Ülkü Ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır. Mezkur iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır.
CHP lideri Özel de Sinan Ateş iddianamesinin yeniden düzenlenmesini istedi.
- Arkasında olduğunu söyledik, bir kez daha ifade ediyoruz. İddianamelerle yeni gerçekler ortaya çıkar, adalete atılmış adımdır. Gazeteciler, iddianamenin kendilerinin gerisinde olduğunu gördüler. Bu iddianamenin iade edilmesi, asla yargılamaya başlanmaması gerekmektedir.
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