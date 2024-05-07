Sinan Ateş davası siyasetin gündeminde



Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ölüdülmesine ilişkin hazırlanan iddianame Meclis’te grup toplantısı düzenleyen CHP ve MHP liderlerinin gündemindeydi. Bahçeli şunları söyledi:





- Mahut ve malum bir cinayet davasının hazırlanan 145 sayfalık iddianame dolayısıyla, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklarına iftira atan, kan ve çamur sıçratan alçaklar koalisyonu, ne hikmetse devlet ve millet karşıtlarına kucak açmakta, methiyeler düzmektedir.

- Hayatlarında tek bir defa Ülkücünün hakkını, hukukunu ve haysiyetini gözetmeyen mihrakların partimizi ve Ülkü Ocaklarını bir cinayetle anma teşebbüsleri ayrıca değerlendirilmesi gereken şerefsizce bir saldırganlıktır. Mezkur iddianame ilgili mahkeme tarafından kabul edilip yargılama süreci derhâl başlatılmalıdır.



CHP lideri Özel de Sinan Ateş iddianamesinin yeniden düzenlenmesini istedi.



