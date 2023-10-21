Öncü Gençlik PKK Propagandasına Geçit Vermedi!

HDP savunuculuğu yapan Halk Tv'de yine Kürt sorunu iddiası tartışıldı. Programa katılan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Kürt değil PKK sorunu olduğunu söyledi. Konukların ve çeşitli parti temsilcilerinin katıldığı Halk Meydanı programında Kunt, doğru muhalefet çizgisini anlattı.

Gelen itirazları çürüten Kunt, nasıl muhalif olunması gerektiğini açıkladı. Programda milliyetçilik tartışmaları da ele alındı. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, tartışmalara açıklık getirdi.