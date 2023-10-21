Öncü Gençlik PKK Propagandasına Geçit Vermedi!
Halk Tv'de yayınlanan Halk Meydanı programına Vatan Partili ve TGB'lilerin konuşması damga vurdu. Gençler doğru muhalefet çizgisini anlattı, milliyetçilik tartışmalarına değindi. Gençlik HEDEP propagandası yapılmasına da izin vermedi.
HDP savunuculuğu yapan Halk Tv'de yine Kürt sorunu iddiası tartışıldı. Programa katılan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Samet Kunt, Kürt değil PKK sorunu olduğunu söyledi. Konukların ve çeşitli parti temsilcilerinin katıldığı Halk Meydanı programında Kunt, doğru muhalefet çizgisini anlattı.
Gelen itirazları çürüten Kunt, nasıl muhalif olunması gerektiğini açıkladı. Programda milliyetçilik tartışmaları da ele alındı. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, tartışmalara açıklık getirdi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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