Doğu Perinçek: "Emperyalizm Filistin'de Cephe Cepheye Geldi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akit Tv’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Perinçek, Siyonizme karşı insanlığın birleştiğine dikkat çekti.

Perinçek, Siyonizmi tarihe gömecek kuvvetin oluştuğunu vurguladı. Filistin halkının direnişinin medyadaki iklimi de değiştirdiğini kaydetti Perinçek. Gazeteciler Perinçek'e Vatan Partisi'nin Siyonizme bakış açısını da sordu. Perinçek, Filisitin'in direnişiyle birlikte ABD'nin kaybettiğini ifade etti.