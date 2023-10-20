Vatan Partisi ve siyasetleri uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor, Vatan Partisi'nin açıklamaları yabancı basında geniş yer buluyor.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı’nın, Türkiye’nin Amerika, İsrail ve NATO ilişkileri hakkında yaptığı açıklamalar Rus Basını tarafından büyük ilgi ile karşılandı.



Perinçek ve Bursalı, yaptıkları açıklamalarda Türkiye’ye tehdidin ABD, İsrail ve NATO’dan geldiğini vurgulamışlar ve Türkiye’nin NATO’dan çıkması gerektiğini söylemişlerdi.

Vatan Partisi'nin Açıklamaları Dünya Çapında Büyük İlgi Gördü

Tsagrgrad TV haberi listede "ABD ve İsrail: Türk partisi, Akara'yı tehdit eden ülkeleri gösterdi" başlığıyla paylaştı.



RG RU, "Vatan Partisi Lideri: Türkiye’ye tehdit ABD, İsrail ve NATO’dan geliyor" başlığını attı.



SPUTNİK RADYO, haberi okuyucularına "Türkiye NATO’dan ayrılmakta ısrar ediyor" başlığıyla duyurdu.



LENTA.RU, "Türk partisinin lideri Perinçek, ABD, NATO ve İsrail’i Türkiye için ana tehdit olarak nitelendirdi" dedi.



GAZETA.RU ise "Vatan Partisi Lideri Türkiye’yi tehdit eden ülkeleri sıraladı" başlığını kullanırken SB NEWS başlığa Doğu Perinçek'in " Ankara İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasını reddetmeli" sözlerini başlığa çekti.



Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın açıklaması da yabancı ve uluslararası basın da yer aldı.



Tsagrgrad TV, okuyucularıyla Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın ülkedeki tüm ABD üslerinin kapatılması ve NATO’dan çekilmesi çağrısında bulunduğunu okuyucularıyla paylaşırken United World International Özgür Bursalı'nın açıklamalarını "ABD üslerinin ve gemilerinin Türkiye’de ne işi var?" başlığıyla verdi.



İran basını da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Devlet Teorisinin Batı Asya’daki Birikimi” başlıklı sunumunu İran halkı ve akademisyenlerin dikkatine sundu.



Dr. Doğu Perinçek, sunumunu İran-Türkiye Akademik Diyaloğunun birinci çalıştayı olan “Asya’da Devlet Teorileri: Barışçıl Yaklaşımlar” başlığıyla düzenlenen etkinlikte yapmıştı.

Türkiye'de Batı Karşıtı Hareketlerin Yükselişi

Fransız l'Express dergisi de Doğu Perinçek ve Vatan Partisini mercek altına aldığı bir haber yayımladı.

"Türkiye'de Batı karşıtı hareketlerin yükselişi" başlıklı yazıda Avrasyacılık fikrinin Türkiye'de Doğu Perinçek ve Vatan Partisi tarafından dile getirildiği ve yayıldığı ifade edildi.



Haberde "Bir televizyon kanalı, günlük bir gazete ve çok sayıda çevrimiçi medyada ve hatta geleneksel basında yer alan yayınlarla, Aydınlıkçılar fikirlerini kamuoyuna yaymak için çarpıcı bir güce sahipler." ifadeleri kullanıldı.



Türkiye'de Avrasyacılık fikrinin ve Batı karşıtlığının yükselişte olduğu ifade edilen yazıda Metropoll şirketinin yaptığı araştırma da paylaşıldı.



Metropoll'ün yaptığı ankete göre Ukrayna konusunda halkın yüzde 33'ü Rusya'yı sorumlu tutarken yüzde 48 NATO'yu suçlu buluyor.