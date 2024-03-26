Özgür Özel Atatürk'ü seçim malzemesi yaptı! "Atatürk'ün kemikleri sızlar"

Özgür Özel, genel başkanlık koltuğuna oturmadan önce “CHP’nin her sıkıştığında Atatürk’e sarıldığını” söylemişti. Dediği gibi de oldu. Özel, CHP Genel Başkanı sıfatıyla girdiği ilk seçimde Atatürk’ü malzeme yaptı. “Eliniz Ak Parti adayına kayarsa, Atatürk’ün kemikleri sızlar” dedi.

CHP Genel başkanı hafta sonu İzmir’deydi. Menemen ilçesinde halk buluşmasına katıldı. Menemen’i geçen yerel seçimde CHP farkla kazanmıştı. Ancak 2 yıl sonra CHP’li Belediye Başkanı Serdar Aksoy, yolsuzluktan cezaevine girince başkanlıktan alındı. Çoğunluk CHP’de olmasına rağmen, Belediye Meclis’inde yapılan oylamada başkan vekilliğine AK Partili Aydın Pehlivan seçildi. Menemen Belediyesi'ni, 3 yıldır da AK Partili başkan yönetiyor.

31 Mart seçimleri, Menemen gibi İzmir’in diğer ilçeleri ve büyükşehir belediyesi için de zorlu geçecek. Anketler CHP ile AK Parti arasındaki makasın daraldığını gösteriyor. CHP içinde seçmenin partiye güvenmediği ve ciddi kırılmalar yaşandığı değerlendiriliyor. Bu nedenle de Özgür Özel’in sık sık İzmir’e giderek seçim çalışmalarına katıldığı belirtiliyor.

Özel son İzmir ziyaretinde de seçimin riskli gittiği ilçelere gitti ve Atatürk kartını masaya sürdü. Vatansever seçmenlerin Ak Parti adayına oy vermesi durumunda Atatürk’ün kemiklerinin sızlayacağını söyledi.