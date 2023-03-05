Perinçek'ten Kılıçdaroğlu'na şiirli yanıt: "Yiyin efendiler yiyin..."

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. İyi Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılması sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun "soframızı genişleteceğiz" açıklamasına Perinçek, Tevfik Fikret'in bir şiiriyle yanıt verdi.

"SOFRA PLANLAYICILARI VAR"

Perinçek, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi masaya davet etme çağrısı olarak yorumlanan "soframızı genişleteceğiz" açıklaması üzerine şu ifadeleri kullandı:

- Bir sofra plancıları var. Yani gelin Türkiye'nin kaynaklarını üleşelim, paylaşalım. Türkiye'nin tepesine oturalım. Altılı masa, beşli masa neyse. Kendileri söylüyorlar.

"YİYİN EFENDİLER YİYİN; BU CÜMBÜŞLÜ SOFRA SİZİN"

Perinçek, sözlerine Tevfik Fikret'in "Hanı-Yağma" şiiriyle devam etti. Şiirin, "Yiyin efendiler yiyin; bu cümbüşlü sofra sizin; Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!" kısmını okuyan Perinçek, " Yiyin Altılı Masa yiyin. Bu sofra sizin" dedi.

"OLAĞANÜSTÜ DURUMA KARŞI OLAĞANÜSTÜ ÇÖZÜM ÜRETELİM"

Perinçek Türkiye'nin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirtti. Perinçek şu ifadeleri kullandı:

- Vatan Partisi diyor ki; "omuz vereceğimiz, göğüsleyeceğimiz ciddi tehditlerle karşı karşıyayız". Ege'nin karşısına bakın. Suriye'nin kuzeyine bakın. Stadyumlardan yükselen seslere bakın. Yukarıdaki Ukrayna Savaşı. Diğer planlara bakın ve Amerika'ya bakın. Burada da ne var? Zorluk var. Yük var. Olağanüstü durumlar var. Gelin bu olağanüstü duruma Türkiye olarak olağanüstü çözümü üretelim. İşte Bu da Vatan Partisi'dir.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'ten (@Dogu_Perincek) Kılıçdaroğlu'na şiirli yanıt:



- Yiyin efendiler yiyin...https://t.co/1mRIbizTfZ pic.twitter.com/70UC1x89xx — Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 5, 2023

"SOFRAYI PAYLAŞACAK DEĞİL, SORUNLARIN ALTINDAN KALKACAK HÜKÜMET LAZIM"

Vatan Partisi Genel Başkanı "Vatan Partisi+AK Parti+MHP" hükümet formülünü yineleyerek şunları kaydetti:

- Türkiye bu büyük olağanüstü durumda büyük sorunları büyük güçle çözebilir. O büyük gücü yaratmak lazım. Sofrayı paylaşacak güç değil, sorunların altından, yüklerin altından kalkacak, yani dağları yaracak, Ergenekon'daki gibi dağların demirlerini eritecek gücü yaratmamız lazım, hükümeti yaratmamız lazım. O da bugünkü Türkiye tablosunda AK Parti'nin ana gücünü oluşturacağı hükümette MHP'nin mutlaka olması gerekir. Çünkü o milli duruşta kararlı bir parti, gelenekleri var.

"İYİ PARTİ BİR OPERASYON PARTİSİ"

Perinçek, İyi Parti'nin operasyon partisi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: