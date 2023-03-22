PKK-HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek adımı
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.
Geçen pazartesi Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmüştü.
Bugün saat 11.30’da HDP’den açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacağımızı kamuoyuna deklare ederiz” sözlerini kullandı.
Kaynak: TRT Haber
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