PKK elebaşı Karasu Altılı Masa'ya seslendi: "Erdoğan’ı devireceğiz"

Terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Mustafa Karasu, Altılı Masa'ya destek verdi.



Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, terörle mücadeleden rahatsızlığını da böyle dile getirdi:

- Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kutlayan HDP'li Pervin Buldan, partisinin aday çıkarma politikasını yeniden gözden geçireceklerini duyurmuştu.





PKK YÖNETİCİSİ KARASU: "HDP DE ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK"

Kılıçdaroğlu için harekete geçen PKK'nın elebaşı Karasu "Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler biz inanıyoruz" dedi: